Спишите слова, вставляя пропущенные буквы и подбирая к ним однокоренные. Расч_ск??- Крыж_вник- Прич_ска- Щ_лка- Сч_ты- Ч_лн- Ж_лтый- Щ_голь- Беч_вка- Печ_нка- Ч_рный- Ж_ванный- Реш_тка- Ж_лудь

Гость: Гость:

Расч е ска- расчесать крыжовник- исключение прич е ска- чесать щ е лка- щель сч е ты ч е лн- по моему так щ е голь беч ? вка печ е нка- печень ч е рный- чернеть ж е ванный- глагол реш е тка- решета ж о лудь- помоему о