Помогите составить 70 слов по английски про интернет

Nowadays you hardly find a person who hasn’t heard about the Internet. It has taken a strong place in our life and our minds. First Internet has been created for the needs of military. Within 20 years Internet has spread all over the world. Internet has been called the Great Web for a reason.With the rapid development of technologies now almost every ordinary family has the access to the world’s global information. With the help of only one mouse click you can find yourself in the middle of global events. And due to the big quantity of web cameras around the world you also have an opportunity to travel without leaving your house. More and more persons now work in the Internet. A lot of people replace long queues in shops with online shopping where you can easily buy everything what you want with no efforts.Here the question arises. Is Internet a Good or Evil? On the one hand in our life the convenience has gained an extremely importance. Our life is too fast and for the purpose to get accommodated to such huge speed people try to make life as easier as possible. You do not have to wait the end of the week to go shopping for example as you can easily buy all the things you need from the office or house. You can watch new films, read new books, play interesting games creating your own worlds there and communicate with friends. And all these things are possible to do without leaving house.On the other hand such way of life brings us to rather sad statistics which shows that people have more and more difficulties while communicating with others with each coming day. We become alone. We dive into the virtual reality where to our thought we can do everything and thus we forget about the real world with people surrounding us. Let’s be real, alive and friendly again!В настоящее время вы вряд ли найдете человека, который не слышал об Интернете. Он занял прочное место в нашей жизни и нашем сознании. Впервые Интернет был создан для нужд военных. В течение 20 лет Интернет распространился по всему миру. Интернет был назван Великой Сетью не без причины.В связи с быстрым развитием технологий в настоящее время почти каждая обычная семья имеет доступ к глобальной информации в мире. С помощью только одного щелчка мыши вы можете оказаться в середине глобальных событий. А в связи с большим количеством веб-камер по всему миру у вас также есть возможность путешествовать, не выходя из дома. Все больше и больше человек в настоящее время работают в Интернете. Много людей променяли длинные очереди в магазинах на интернет-магазины, где можно легко купить все, что вы хотите без каких-либо усилий .Здесь возникает вопрос. Является ли Интернет добром или злом? С одной стороны в нашей жизни удобство приобрело чрезвычайно большое значение. Наша жизнь слишком быстра, и с целью приспособиться к такой огромной скорости люди пытаются сделать жизнь более простой, насколько это возможно. Вы не должны ждать до конца недели, чтобы ходить по магазинам, например, так как вы можете легко купить все , что вам нужно из офиса или дома. Вы можете смотреть новые фильмы, читать новые книги, играть в интересные игры, создавая свои собственные миры и общаться с друзьями. И все эти вещи можно делать, не выходя из дома.С другой стороны такой образ жизни приводит нас к весьма печальной статистике, которая показывает, что люди имеют все больше и больше трудностей в общении с другими людьми с каждым новым днем. Мы становимся одиноки. Мы погружаемся в виртуальную реальность, где по нашему мнению мы можем делать все, и, таким образом, мы забываем о реальном мире с людьми, окружающими нас. Давайте быть реальными, живыми и доброжелательными снова!