Спортсмен прыгая в высоту преодолел планку на высоте 2 метра 9 сантиметров.На скол??ко выши спортсмена если рост спортсмена 1 метр 93 см

Математика

Спортсмен прыгая в высоту преодолел планку на высоте 2 метра 9 сантиметров.На скол??ко выши спортсмена если рост спортсмена 1 метр 93 см

Автор: Гость