Спортсмен прыгая в высоту преодолел планку на высоте 2 метра 9 сантиметров.На скол??ко выши спортсмена если рост спортсмена 1 метр 93 см
Математика
Спортсмен прыгая в высоту преодолел планку на высоте 2 метра 9 сантиметров.На скол??ко выши спортсмена если рост спортсмена 1 метр 93 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2м 9см = 209 см1м 93 см = 193см-----------------------------209-193=16смОТВЕТ:на 16 сантиметров планка выше спортсмена
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