Решите уравнение х^-16/х^3+3х^2+16=0

Математика
Решите уравнение х^-16/х^3+3х^2+16=0
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Автор: Гость
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Гость:
Вот ришения Думаю то УДачи в учоби и всегго самого лутшего
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