Решите уравнение х^-16/х^3+3х^2+16=0
Математика
Решите уравнение х^-16/х^3+3х^2+16=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот ришения Думаю то УДачи в учоби и всегго самого лутшего
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