Что можно сказать об алюминии как об элементе

Химия
Что можно сказать об алюминии как об элементе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алюминий: Обозначение: Al Группа: 3 (только пиши римской цифрой) Период: 3( тоже римской) Порядковый номер: 13 Атомная масса: 27 Заряд ядра атома: + 13(также как и порядковый номер) Количество протонов в ядре: 13(также как и порядковый номер) Количество нейтронов в ядре: 14 ( атомная масса минус протоны) Количество электронов вокруг ядра: 13 (также как и порядковый номер)
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