Что мы узнаём о Чатском из первого действия

Гость: Гость:

Мы узнали, что фамилия главного героя – Чацкий, а зовут его Александр Андреевич, что он молодой дворянин, сын покойного друга Фамусова Андрея Ильича Чацкого, воспитывался после смерти отца в доме Фамусова. Мы узнали также, что Чацкий вернулся из-за границы к своей возлюбленной – Софье Фамусовой, которую не видел три года. Они выросли вместе и с детства любили друг друга, но Софья обиделась на Чацкого за то, что тот неожиданно бросил её, уехал за границу и «не писал трёх слов» ; за время отсутствия Чацкого она успела полюбить секретаря своего отца Молчалина и поэтому встречает Александра Андреевича очень холодно. Мы слышим противоречивые характеристики Чацкого ещё до того, как сам он появляется на сцене. «Чувствителен, и весел, и остёр» , – так характеризует его служанка Софьи Лиза. Он славно Пересмеять умеет всех; Болтает, шутит, мне забавно; Делить со всяким можно смех, – сухо отзывается на слова Лизы Софья. Об этом мы узнаём из первого же действия комедии, почитайте дальше, посмотрите, что говорится о Чацком во втором действии.