1000p-p; записать в виде произведения

Математика
1000p-p; записать в виде произведения
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Гость:
100*10 500*2 200*5 250*4 и т.д.
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