Помогите решить пожалуйста!!!! А1 весь и в А2 последнюю задачу
Математика
Помогите решить пожалуйста!!!! А1 весь и в А2 последнюю задачу
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Напишите пожалуйста окай
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