Квадратный трёхчлен 2x^2 - 17x + 35 = 2(x - 5)(x - a). Найдите a.
Алгебра
Квадратный трёхчлен 2x^2 - 17x + 35 = 2(x - 5)(x - a). Найдите a.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем корни квадратного трехчлена: D=9; x1=5; x2=3,5 расложим по корням: 2(x-5)(x-3,5); a=3,5; Ответ: a=3,5
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