Решите уравнение с ходом решения: 0.3(8-3y)=3.2-0.8(y-7)

Математика
Решите уравнение с ходом решения: 0.3(8-3y)=3.2-0.8(y-7)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,3(8-3у)=3,2-0,8(у-7) 2,4-0,9у=3,2-0,8у+5,6 2,4-3,2-5,6=0,9у-0,8у -6,4=0,1у у=-6,4:0,1 у=-64 проверка 0,3(8-3(-64))=3,2-0,8(-64-7) 0,3(8+192)=3,2-0,8(-71) 0,3*200=3,2+56,8 60=60
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