Солнце взошло в 8 часов 5 минут,а зашло в 19 часов 58 минут.какова продолжительность светового дня
Математика
Солнце взошло в 8 часов 5 минут,а зашло в 19 часов 58 минут.какова продолжительность светового дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ будет примерно такой: Продолжительность светового дня равна 11 часам и 53 минутам
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