Разберите синтаксически предложение 1 птичье голоса звенели всюду в поле в лесу в роще 2 солнце показалось из-за туч но вскоре скрылось помагите срочно плизззззззз

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Разберите синтаксически предложение 1 птичье голоса звенели всюду в поле в лесу в роще 2 солнце показалось из-за туч но вскоре скрылось помагите срочно плизззззззз

Автор: Гость