Разберите синтаксически предложение 1 птичье голоса звенели всюду в поле в лесу в роще 2 солнце показалось из-за туч но вскоре скрылось помагите срочно плизззззззз
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Разберите синтаксически предложение 1 птичье голоса звенели всюду в поле в лесу в роще 2 солнце показалось из-за туч но вскоре скрылось помагите срочно плизззззззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1(повествовательное,невоскл.,простое.,двусост.,распр.,с обобщающим словом,осл. однородными обстоятельствами.) 2(повеств.,невоскл.,простое.,двусост.,распр.,осл. однородными сказуемыми)
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