У мамы савтра др чё подарить и помогите найти неопределюнную форму к словуздравствуй
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У мамы савтра др чё подарить и помогите найти неопределюнную форму к словуздравствуй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуй - здравствовать.маме на др. подари букет цветов и рисунок-открытку нарисованную тобою же
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