Розберіть слова за будовою: Збирати, беззвучний, життєрадісний, спалах розсипались, затінок, перебудова, хлібороб, вічнозелений, повідписувати. Терміново! І вкажіть спосіб творення.
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Розберіть слова за будовою: Збирати, беззвучний, життєрадісний, спалах розсипались, затінок, перебудова, хлібороб, вічнозелений, повідписувати. Терміново! І вкажіть спосіб творення.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Збирати-з префікс, бират корінь, и закінчення, префіксальний; беззвучний-без преф, звуч корінь, ий зак ,префіксальний; життєрадісний-життє корінь, радіс корінь, н скфікс, ий зак, суфіксальний; спалах-с префікс, палах кор, нульове зак, префіксальний; розсипались-роз префікс, сипал кор, ис суфікс, префіксально-суфіксальний; затінок-затін кор, ок суф, нуль зак, суфіксальний; перебудова-пере преф, будов кор, а суф, префіксальний; хліб ороб складання основ;
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