Решите уравнение 3x-(x-4•12)=18
Математика
Решите уравнение 3x-(x-4•12)=18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x-(x-4*12)=18 3x-(x-48)=18 3x-x+48=18 2x+48=18 2x=-30 x=-15
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