Прочитайте.Объясните,что объединяет слова каждой пары? Рыбак. Холмистый Моряк. ??еребристый перешагнул. метро Перепрыгнул. кофе Нарисуйте схему состава выделенного слова. ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ТОЧНЫЙ ОТВЕТ
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Прочитайте.Объясните,что объединяет слова каждой пары? Рыбак. Холмистый Моряк. ??еребристый перешагнул. метро Перепрыгнул. кофе Нарисуйте схему состава выделенного слова. ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ТОЧНЫЙ ОТВЕТ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыбак-человек,занимающейся ловлей рыбы. Холмистый- определённое место с выбоинами и холмами. Моряк-человек,плавающий в путешевствия по морю. серебристый-цвет. перешагнул-дейвствие. метро-подземный поезд. кофе-энергетичиский напиток.
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