Прочитайте.Объясните,что объединяет слова каждой пары? Рыбак. Холмистый Моряк. ??еребристый перешагнул. метро Перепрыгнул. кофе Нарисуйте схему состава выделенного слова. ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ТОЧНЫЙ ОТВЕТ

Гость: Гость:

Рыбак-человек,занимающейся ловлей рыбы. Холмистый- определённое место с выбоинами и холмами. Моряк-человек,плавающий в путешевствия по морю. серебристый-цвет. перешагнул-дейвствие. метро-подземный поезд. кофе-энергетичиский напиток.