Найдите боковое ребро правильной четырехугольной пирамиды, высота которой равна 12 см а диагональ основания составляет 10 см
Математика
Найдите боковое ребро правильной четырехугольной пирамиды, высота которой равна 12 см а диагональ основания составляет 10 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+10:12:10*12*10={1006]отлмл
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