Найдите пропущенные в равенствах числа: ...+7,86=9,7 216,3-...=21,63 0,785+...=2,2 5,017-...=3,88
Математика
Найдите пропущенные в равенствах числа: ...+7,86=9,7 216,3-...=21,63 0,785+...=2,2 5,017-...=3,88
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...+7,86=9,7 9,8-7,86=1,94 216,3-...=21,63 216,3-21,63=194,67 0,785+...=2,2 2,2-0,785=1,415 5,017-...=3,88 5,017-3,88=1,137
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