Помогите решить пример -83,4+(-19целых 2/3)+(-4/15)
Математика
Помогите решить пример -83,4+(-19целых 2/3)+(-4/15)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не уверена, но скорее всего правильно.
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