Помогите решить пример -83,4+(-19целых 2/3)+(-4/15)

Математика
Помогите решить пример -83,4+(-19целых 2/3)+(-4/15)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не уверена, но скорее всего правильно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение 3x-(x-4•12)=18
Ответить
Математика
Найдите боковое ребро правильной четырехугольной пирамиды, высота которой равна 12 см а диагональ основания составляет 10 см
Ответить
Русский язык
Прочитайте.Объясните,что объединяет слова каждой пары? Рыбак. Холмистый Моряк. ??еребристый перешагнул. метро Перепрыгнул. кофе Нарисуй...
Ответить
Қазақ тiлi
Продолжите жердын саны-егын,..
Ответить
Математика
Часы ушли вперёд на 11 минут 45 секунд и показывают 3 часа 7 минут 10 секунд.какое врем?? должны показывать верные часы
Ответить