Как повлиляла личность ивана 4 на суддьбу россии

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Как повлиляла личность ивана 4 на суддьбу россии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иван 4 был одним из самых образованных людей своего времени , обладал феноменальной памятью и богословской эрудицией.  Иван 4 был хорошим оратором.. Также он известен как очень талантливый писатель. Царь вносил огромный вклад в монастыри, помогал деньгами, украшал богатыми ризами особенно уважаемые иконы. Во второй половине его правления начинаются казни людей, и часто жертвами становились невиноватые и преданные люди. Иван Грозный собрал шеститысячную дружину, которая начала притеснять, убивать и бесчинствовать по отношению ко всем людям. Деспотизм Ивана Грозного Простые люди боялись этой дружины. 

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