Помогите !! Заполните таблицу Ученый______________________Вклад в развитие науки Аристо??ель / Карл Линней / Чарлз Дарвин / Владимир Иванович Вернадский /
Биология
Помогите !! Заполните таблицу Ученый______________________Вклад в развитие науки Аристо??ель / Карл Линней / Чарлз Дарвин / Владимир Иванович Вернадский /
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аристотель-Ввёл термин «физика», Чарльз Дарвин-Создал эволюционное учение.
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