Разгадайте ребус.Используя загаданное слово, в качестве ключа к шифру,расшифруйт?? числовое выражение и найдите его значение

Математика

Разгадайте ребус.Используя загаданное слово, в качестве ключа к шифру,расшифруйт?? числовое выражение и найдите его значение

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