Разгадайте ребус.Используя загаданное слово, в качестве ключа к шифру,расшифруйт?? числовое выражение и найдите его значение
Математика
Разгадайте ребус.Используя загаданное слово, в качестве ключа к шифру,расшифруйт?? числовое выражение и найдите его значение
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Слово: Пятьсот. Пример = 2100
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