помогите перевести текст на русский!!!

Гость: Гость:

У короля была одна проблема: он хотел изменить все блюда. По этому все его повара покинули его, потому что им не нравилось изменять все рецепты. "Мы устраиваем конкурс, и кто расскажет мне самый необычный рецепт станет королевским поваром!"-сказал король однажды.