помогите перевести текст на русский!!!

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помогите перевести текст на русский!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
     У короля была одна проблема: он хотел изменить все блюда. По этому все его повара покинули его, потому что им не нравилось изменять все рецепты.                   "Мы устраиваем конкурс, и кто расскажет мне самый необычный рецепт станет королевским поваром!"-сказал король однажды.
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