Сколько этана (n, V) можно сжечь затратив 1 кг кислорода О2? Сколько воды (m) получится?

Химия

Сколько этана (n, V) можно сжечь затратив 1 кг кислорода О2? Сколько воды (m) получится?

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