Сколько этана (n, V) можно сжечь затратив 1 кг кислорода О2? Сколько воды (m) получится?
Химия
Сколько этана (n, V) можно сжечь затратив 1 кг кислорода О2? Сколько воды (m) получится?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2C2H6+7O2=4CO2+6H2O 2 моль 7 моль 6 моль n(O2)=1000/22.4=44.64 моль n(C2H6)=44.64*2/7=12.8 моль V(C2H6)=22.4*12.8=286.72 л n(H2O)=12.8*6/2=38.4 моль m=18*38.4=691.2 г
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