Образуйте существительные во множественном числе. Поставь ударение .Село, аул ,да??а ,парк ,сквер, аллея ,дорога ,тропинка, поляна, лужайка, страна ,месяц, зверь, пчела, муравей ,комар ,шмель, стрекоза, жук ,барсук, суслик.
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Образуйте существительные во множественном числе. Поставь ударение .Село, аул ,да??а ,парк ,сквер, аллея ,дорога ,тропинка, поляна, лужайка, страна ,месяц, зверь, пчела, муравей ,комар ,шмель, стрекоза, жук ,барсук, суслик.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СЁла, аулЫ, дАчи, пАрки, сквЕры, аллЕи,дорОги,тропИнки, полЯны, лужАйки, стрАны,мЕсяцы, звЕри, пчЁлы,муравьИ, комарЫ,шмелИ,стрекОзы,жукИ, барсукИ, сусликИ УДАЧИ)
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