Составте предложения по схемам:1.Определение,дополнение,подлежащие,сказуемое(2-ое лицо ед.ч),дополнение. 2.Подлежащие, сказуемое (2 л. ед.ч),дополнение, обстоятельство места,сказуемое(2 л. ед.ч). 3.Обстоятельство времени,подлеж...
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Составте предложения по схемам:1.Определение,дополнение,подлежащие,сказуемое(2-ое лицо ед.ч),дополнение. 2.Подлежащие, сказуемое (2 л. ед.ч),дополнение, обстоятельство места,сказуемое(2 л. ед.ч). 3.Обстоятельство времени,подлежащие, обстоятельство образа действия,сказуемое(2л. ед.ч),обстоятельство места. 4. Дополнение,подлежащие, сказуемое(2 л. ед. ч),дополнение,сказуемое(2 л. ед.ч),обстоятельство места.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По зимней дороге ты бежишь с собакой. Ты сидишь на диване в комнате и ешь Летом Миша и Коля одетые ходили в магазин. Его портфель лежал на полу, смотря в окно.
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