Напишите уравнение к задаче и решите её. за несколько часов Машина проехала 450 км. ??то 5\9 её дневного пути. Сколько километров проведёт машина за день? а) x : 9 • 5 = 450 б) x : 5 • 5 = 450 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.

Математика

Напишите уравнение к задаче и решите её. за несколько часов Машина проехала 450 км. ??то 5\9 её дневного пути. Сколько километров проведёт машина за день? а) x : 9 • 5 = 450 б) x : 5 • 5 = 450 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.

Автор: Гость