Напишите уравнение к задаче и решите её. за несколько часов Машина проехала 450 км. ??то 5\9 её дневного пути. Сколько километров проведёт машина за день? а) x : 9 • 5 = 450 б) x : 5 • 5 = 450 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Математика
Напишите уравнение к задаче и решите её. за несколько часов Машина проехала 450 км. ??то 5\9 её дневного пути. Сколько километров проведёт машина за день? а) x : 9 • 5 = 450 б) x : 5 • 5 = 450 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) х : 9 * 5 = 450 х : 9 = 450 : 5 х : 9 = 90 х = 90 * 9 х = 810
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