Look at the pictures and read the words. Try to guess their meanings. How did the lilliputians use Gullivers things? Помогите пожалуйста. я в английском 0
Английский язык
Look at the pictures and read the words. Try to guess their meanings. How did the lilliputians use Gullivers things? Помогите пожалуйста. я в английском 0
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Гость:
Посмотреть на картинку и прочитать слова? иииии
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