Что нам дает устно народное творчество пожалуйста развернутый ответ

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Устное народное творчество можно назвать фольклор, например в преданиях содержатся сведения об исторических лицах, событиях,автобиография народа. из этого можно узнать как жили люди раньше в древней руси. из былин можно узнать подлинную историю трудового народа. пословица из этой притчи можно узнать суждения, поучения народа.они были у каждого народа и из всего этого можно узнать устное народное творчество. (если вам надо про древнерусскую литературу) древнерусская литература помогает нам стать добрее к своей родине, это написано в произведениях М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстова. о жизни россии мы может узнать еще из произведений Н.В.Гоголя. некрасов писал о сострадании народа и безвыходном положении. в этом и есть вся мудрость устного народного творчества и древнерусской литературы. (я сама ученица 7 класса неуверена насчет орфографии тоже задали искала в интернете ниче нет написала пользуясь учебником и решила вам помочь ставьте спасибо)