Что называется урбанизацией? Каковы причины роста городов? (з. 5)

География
Что называется урбанизацией? Каковы причины роста городов? (з. 5)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Урбаниза́ция (от лат. urbanus — городской) — процесс повышения роли городов в развитии общества. Предпосылки урбанизации — рост в городах промышленности, развитие их культурных и политических функций, углубление территориального разделения труда. Для урбанизации характерны приток в города сельского населения и возрастающее маятниковое движение населения из сельского окружения и ближайших малых городов в крупные города (на работу, по культурно-бытовым надобностям и пр.) . Процесс, обратный урбанизации, называется рурализацией. Процесс урбанизации идёт за счёт: естественного прироста городского населения; преобразования сельских населённых пунктов в городские; формирования широких пригородных зон; миграции из сельской местности в городскую.
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