Что необходимо зделать чтобы не быть равнодушным

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Быть равнодушным - значит относиться спокойно к тому, что происходит вокруг. Вместо вовлечения во все эти эмоции и драмы из мексиканских сериалов, просто наслаждайтесь разыгрываемым перед вами спектаклем! Пусть окружающие вас люди расхлебывают собственно заваренную кашу, а вы просто займите место по удобнее, расслабьтесь и беззаботно созерцайте. Это торжество разума над предрассудком. Хотите, чтобы и ваш разум восторжествовал над социальной неразберихой? Тогда откройте свое сознание для нескольких методов на то, как это успешно проделать.