Что нужно предпринчть для очмщения атмосферы,и предотвращения источников грязи?

Окружающий мир
Что нужно предпринчть для очмщения атмосферы,и предотвращения источников грязи?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно каждый день на этом мести убираться поставить освижитель воздуха а есле на улецы то стараться защищать место от вредных жуков ну  и всё
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