Что обьединяет следующие слова? 1)Тбилиси,Дели,Токио,кофе 2)Уссури,Нейсе,Миссисипи,По 3)Онтарио,пальто,какао,пенсне
Русский язык
Что обьединяет следующие слова? 1)Тбилиси,Дели,Токио,кофе 2)Уссури,Нейсе,Миссисипи,По 3)Онтарио,пальто,какао,пенсне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. все слова мужского рода 2. все слова - название рек 3. все слова не спрягаются р.с. если не ошибаюсь то так))
Гость:
Они не склоняются по падежам. Не изменяются во множественном числе.
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