длина дороги 105 км.Ее три седьмых части заасфальтированно,а остальная часть-грунтовая.Сколько километров составляет длина грунтовой дороги?
Математика
длина дороги 105 км.Ее три седьмых части заасфальтированно,а остальная часть-грунтовая.Сколько километров составляет длина грунтовой дороги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
105*3/7=45 км - заасфальтировано 105-45=60 км - грунтовая
Гость:
105*три седьмых= 45 кмзаасфальтированна.. 105-45=60км грунтовая дорога
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