Мохнатость доминирует над гладкошёрстностью. Мохнатая крольчиха скрещена с таким же кроликом. Определите генотип и фенотип потомства, если родительские формы блыи гетерозиготные.

Гость: Гость:

Дано: А - мохнатый а - гладкошерстный Решение: Родительские особи: Aa x Aa. Гаметы: А и а (и у кролика, и у крольчихи). Расщепление потомства по генотипу - 1(АА) : 2(Аа) : 1(аа). По фенотипу - 3(мохнатые) : 1(гладкошерстные).