Какие технические средства работают с графической информацией? ( монитор, клавиши , фотоопарат , калькулятор , телевизор, радио , магнитофон) Какие технические средства работают с текстовой информацией (монитор, клавиши , фотоо...
Экономика
Какие технические средства работают с графической информацией? ( монитор, клавиши , фотоопарат , калькулятор , телевизор, радио , магнитофон) Какие технические средства работают с текстовой информацией (монитор, клавиши , фотоопарат , калькулятор , телевизор, радио , магнитофон)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Графика монитор клавиши (это вообщем универсальный способ управления. в фотошопе без клавы никак) фотоопарат телевизор магнитофон (если видео магнитофон) Текст монитор (вот сейчас я это пишу с помощью монитора, без него никак) клавиши фотоопарат (цифровые да, например вставляют дату и время снимка на каждой фотографии) калькулятор телевизор (аналогично монитору)
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