где можно найти рассказ от имени сенатора о промахах Юлия Цезаря и его смерти?

Обществознание
где можно найти рассказ от имени сенатора о промахах Юлия Цезаря и его смерти?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
однажды юлию цезарю сказали чтобы он взял с собой охрану,но он непослушал.когда он сидел на своём троне(не знаю как оно называется)то пошли на подения , и когда он у видел брута(он считал брута сыном) то  появилось крылатое выражение "и ты брут" что ознает тыпредал меня
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