1ю Найдите координаты точек пересечения параболы у = - x в 2-ой степени и прямой у = -9 2) Решите графические уравнение 2х+8=х (Х во 2-ой степение)
Алгебра
1ю Найдите координаты точек пересечения параболы у = - x в 2-ой степени и прямой у = -9 2) Решите графические уравнение 2х+8=х (Х во 2-ой степение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
т.к это у, то обе их правые части приравни ваешь, х в квадрате=9, х=3., графически сам рисуй
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