38/48(дробь) : (0,3+1/3(дробь))
Алгебра
38/48(дробь) : (0,3+1/3(дробь))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38/48(дробь) : (0,3+1/3(дробь)) 0,3+1/3 = 3/10 + 1/3 = 9+10/30 =19/30 38/48 : 19/30 = 38/48 * 30/19 = 1140/912 = 1,25 Ответ: 1,25
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