надо определить род в предложении:в лучах СОЛНЕЧНОГО света БЕРЁЗА НА ФОНЕ лесного озера казалась ЗОЛОТОЙ
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надо определить род в предложении:в лучах СОЛНЕЧНОГО света БЕРЁЗА НА ФОНЕ лесного озера казалась ЗОЛОТОЙ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнечного - мужской род Берёза на фоне -берёза-женский род , на фоне -мужской род золотой-женский род
Гость:
солнечного - мужской род береза - женский род золотой - женский род на фоне - мужской род
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