для двух классов купили 8 одинаковых пачек учебников.один класс получил 45 учебников,а другой 75.сколько пачек учебников получил каждый класс?

Математика
для двух классов купили 8 одинаковых пачек учебников.один класс получил 45 учебников,а другой 75.сколько пачек учебников получил каждый класс?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45+75=120-всего учебников  120/8=15-учебников в одной пачке 45/15=3-в 1 классе 75/15=5-во 2 классе
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