для двух классов купили 8 одинаковых пачек учебников.один класс получил 45 учебников,а другой 75.сколько пачек учебников получил каждый класс?

Математика

для двух классов купили 8 одинаковых пачек учебников.один класс получил 45 учебников,а другой 75.сколько пачек учебников получил каждый класс?

Автор: Гость