Князь Ягайло объявил католичество государственной религией великого княжества Литвского.Каковы причины и последствия для русского населения???

я не совсем помню эту тему, но могу сделать предположительные выводы. 1 - Россия то ведь по-прежнему оставалась православным государством. Видимо, это вызвало некоторые недовольство со стороны русских. 2 - К этой религии могли подтянуться некоторое население Руси.

Гость: Гость:

Конечно это усилило позиции обоих государств в противостоянии с Тевтонским орденом. В 1387 году Владислав-Ягайло официально крестил Литву. Владислав-Ягайло передал великокняжеский престол своему брату Скиргайло, признавшему верховную власть польского короля. Крещение Литвы повлекло усиление польского и католического влияния.Литовским и русским боярам, принявшим католичество, была дана привилегия владеть землей без ограничения со стороны князей.Имения их освобождались от повинностей, за исключением постройки городов всей землей.Для католиков вводились польские кастелянские суды.Эти порядки вызвали неудовольствие среди Литвы.Он вёл долгую борьбу за престол, привлекая на свою сторону антипольски настроенных князей и бояр, и ища союзников в крестоносцах, и в великом князе московском Василии Дмитриевиче, за которого он отдал в 1390 году свою дочь Софью.