если х больше -1 то в какую стону на координатной прямой закрашивать в право или влево?
Алгебра
если х больше -1 то в какую стону на координатной прямой закрашивать в право или влево?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
куда смотрит "носик" у знака неравенства в ту и делается штриховка, значит в правую
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