чем вы объясните успешный для России ход русско-турецких войн 1768-1774 и 1787-1791
Обществознание
чем вы объясните успешный для России ход русско-турецких войн 1768-1774 и 1787-1791
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
успешная внешнеполитическая и военная деятельность (правильные стратегии,руководители и т.д)
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