Кенгуру прыгает в длину на расстояние,в 4 раза большее.или на 9м большее,чем в высоту.На какое растояние кенгуру прыгает в длину

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Кенгуру прыгает в длину на расстояние,в 4 раза большее.или на 9м большее,чем в высоту.На какое растояние кенгуру прыгает в длину

Автор: Гость