Кенгуру прыгает в длину на расстояние,в 4 раза большее.или на 9м большее,чем в высоту.На какое растояние кенгуру прыгает в длину
Алгебра
Кенгуру прыгает в длину на расстояние,в 4 раза большее.или на 9м большее,чем в высоту.На какое растояние кенгуру прыгает в длину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х метров в высоту 4х метров в длину 4х-х=9 3х=9 х=9:3 х=3 метра в высоту 3 * 4 =12 метров в длину
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