Гомозиготная мохнатая крольчиха скрещена с мохнатым гетерозиготным кроликом. Определите генотип и фенотип потомства, если мохнатость - доминантный признак.

Гость: Гость:

А - мохнатый а - гладкошерстный Решение: Родительские особи: AА x Aa. Гаметы: А и а ( у кролика) А (у крольчихи) Расщепление потомства по генотипу - 1(АА) : 1(Аа) . По фенотипу - 2(мохнатые) : 0(гладкошерстные).