из города A в город B выехал велосипедист со скоростью 21 км/ч. Через 2часа вслед за ним выехал мотоциклист со скоростью 35км/ч. Через какое время мотоциклист догонит велосипедиста?
Математика
из города A в город B выехал велосипедист со скоростью 21 км/ч. Через 2часа вслед за ним выехал мотоциклист со скоростью 35км/ч. Через какое время мотоциклист догонит велосипедиста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21*2=42 км проехал велосипедист 35-21 =14 км/ч - скорость сближения 42/14=3 ч- время встречи
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