из города A в город B выехал велосипедист со скоростью 21 км/ч. Через 2часа вслед за ним выехал мотоциклист со скоростью 35км/ч. Через какое время мотоциклист догонит велосипедиста?

Математика

из города A в город B выехал велосипедист со скоростью 21 км/ч. Через 2часа вслед за ним выехал мотоциклист со скоростью 35км/ч. Через какое время мотоциклист догонит велосипедиста?

Автор: Гость