что обозначает : ,,плохая погода с метелью, снегом или ветром,дождем,,
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что обозначает : ,,плохая погода с метелью, снегом или ветром,дождем,,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
плохой погоды не бывает обычно словосочетание плохая погода обозначает что у человека просто плохое настроение. Поэтому погода зависит от мероприятий хотел в парке с друзьями отдохнуть ливень .
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