Что обозначает слово дом или что я представляю.
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Что обозначает слово дом или что я представляю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дом это не только твоё место проживания но и семья,близкие родственники и т.п
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