Яку роль Дніпро відіграє у житті людей

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Дніпро - це найбільша , наймогутніша та найпрекрасніша річка України.Вдавнину вона мала дуже велике значення . Вона забез- печувала водні ресурси,в ній водилося багато риби,що було важливо для рибальства .Отже Дніпро відігравало важливу роль у господарській діяльності.В часи козацтва Дніпро мав велике значення для козаків.І загалом це не вся роль Дніпра в житті людини та природи. Роль Дніпра дуже велика та значна.В наш час значення Дніпра не стало менше,але він змінився.Він вже не такий буйний, чистий,живий й повний сил.І це дуже сумно.Дніпро забруднений, має жовтуватий відтінок та неприємний запах.Науковці дуже занепокоєні станом Дніпра,адже якщо ситуація не поліпшиться,то Дніпро врешті решт перетвориться на одну з найзабрудненіших річок в світі.Це дуже сумно.Але якщо ми допомогли б виправити становище цієї прекрасної річки,то вона неодмінно стала б кращою.Зараз проводиться дуже багато акцій,але хочеться щоб ціх акцій було ще більше.Для цього нам потрібно роз'яснювати людям, що вони не повинні забруднювати та знищувати навколишнє середовище.Кожна людина може стати учасником цієї благодійної акції.Якщо в цю акцію буде залучено якомога більше людей,то Дніпро скоріше відтворить свою втрачену красу.До акції може приєднатися будь-хто з нас,але щоб досягти цієї мети потрібно докласти багато зусиль та коштів.Тому для цього потрібно залучити не тільки простих людей але й меценатів,які зроблять свої внески в цю справу.І цим всі ми зробимо великий крок до очищення Дніпра.І тому я сподіваюсь що в найближчому майбутньому Дніпро стане не тільки найкрасивішою річкою України,але й в світі.